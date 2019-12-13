Лига Европы: Шахтер узнал потенциальных соперникок в 1/16 финала

Шахтер узнал потенциальных соперников в 1/16 финала ЛЕ / ФК Шахтер

Групповые этапы Лиги чемпионов и Лиги Европы завершились, а значит, стали известны имена всех участников плей-офф. Напомним, Шахтер дома разгромно проиграл Аталанте (0:3) и весной будет выступать именно во втором по престижности клубном турнире Европы. При жеребьевке "горняки" будут в корзине не сеяных.

Участники 1/16 финала ЛЕ:

Сеяные: Интер, Аякс, Зальцбург, Бенфика, Севилья, Мальме, Базель, ЛАСК, Селтик, Арсенал, Порту, Эспаньол, Гент, Истанбул Башакшехир, Брага, Манчестер Юнайтед

Не сеяные: Брюгге, Олимпиакос, Шахтер, Байер, АПОЭЛ, Копенгаген, Хетафе, Спортинг, Клуж, Айнтрахт, Рейнджерс, Лудогорец, Вольфсбург, Рома, Вулверхэмптон, АЗ

Жеребьевка состоится в понедельник, 16 декабря, в 14:00 по киевскому времени.

Напомним, Динамо сыграло вничью с Лугано и впервые за 8 лет не смогло преодолеть групповой этап Лиги Европы. Александрия не смогла победно хлопнуть дверью и уступила Генту.