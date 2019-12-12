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Александрия уступила Генту и завершила выступления в Лиге Европы

12 декабря 2019, 23:51

Гент обыграл Александрию в матче 6 тура группового этапа Лиги Европы и выиграл квартет I.

Гент
Гент переиграл Александрию / ФК Гент

Матч Гент - Александрия в 6 туре группового этапа Лиги Европы не имел никакого турнирного значения для обеих команд. Бельгийцы разве что имели мотивацию выиграть группу І.

Уже в первом тайме украинский полузащитник Гента Роман Безус отдал два ассиста на Депуатра, а тот оформил дубль в ворота Юрия Панькива. До перерыва бельгийцы имели игровое преимущество и могли отличиться больше раз.

Но после перерыва Александрии удалось слегка изменить ход встречи, что привело к голу Мирошниченко. Однако на большее подопечных Владимира Шарана и дебютант группового раунда Лиги Европы уступил в своем последнем матче в этом турнире в сезоне 2019/20.

В итоге, Гент набрал 12 очков и выиграл группу, Вольфсбург вышел в 1/16 финала со второго места. Александрия завершила последней. Однако украинской команде удалось показать достойное выступление.

Напомним, Динамо не смогло дома обыграть Лугано (1:1) и впервые за 8 лет не смогло преодолеть групповой этап Лиги Европы.

Гент - Александрия - 2:1

Голы: Депуатр, 7, 16 - Мирошниченко, 54

Предупреждения: Кастро-Монтес, 70, Кумс, 90+1 - Ковалец, 79

Гент: Камински, Кастро-Монтес, Пластун, Лустиг, Асаре, Кумс, Овусу, Безус (Домпе, 80), Одиджа-Офо, Депуатр, Яремчук (Чакветадзе, 73)

Александрия: Панькив, Пашаев, Бабогло, Дубра, Мирошниченко, Гречишкин, Запорожан (Довгий, 46), Лучкевич, Ковалец, Третьяков (Задерака, 79), Безбородько (Тейшейра, 86)

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