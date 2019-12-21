"Мы все - Зозуля": фанаты Альбасете вывесили баннер в честь украинца

Фанаты Альбасете поддержали Зозулю / ФК Альбасете

Фанаты Альбасете выразили поддержку украинскому нападающему Роману Зозуле, ставшему жертвой травли болельщиков Райо Вальекано.

Во время матча Сегунды с Эльче поклонники Альбасете вывесили баннер со словами "Мы все - Зозуля", а на 10-й минуте матча (украинец играет под этим номером) начали скандировать его имя. К слову, команда нападающего уступила в этом матче со счетом 0:1.

Напомним, фанаты Райо Вальекано обозвали нападающего "е****м нацистом", а матч был прерван после первого тайма, так как футболисты Альбасете отказались продолжить поединок.

Зозуля собрал пресс-конференцию по этому поводу, чтобы дать четкий ответ своим леворадикальным оппонентам из Мадрида. Он рассказал о своем фонде помощи украинской армии и своих политических взглядах, разрушая мифы о приверженности к нацизму.