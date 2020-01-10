Ломаченко начал подготовку к бою против Лопеса

Чемпион мира по версии WBO и WBA Василий Ломаченко начал готовиться к противостоянию с Теофимо Лопесом.
Василий Ломаченко начал подготовку к бою против чемпиона по версии IBF Теофимо Лопеса.
Об этом украинский боксер сообщил в своем Инстаграм. Ранее американец критиковал своего оппонента и обещал побить его в ринге. Кроме того, он выразил желание провести поединок в Нью-Йорке.
Напомним, Ломаченко опубликовал скандальное видео на религиозную тематику, в котором присутствовал российский спецназ. Сергей Притула уже успел отреагировать на ролик.
Александр Усик, в свою очередь, готовится к бою с Дереком Чисорой. Промоутер украинца Эдди Хирн назвал новую предварительную дату поединка.