Ломаченко начал подготовку к бою против Лопеса

Ломаченко начал подготовку к бою с Лопесом / instagram.com/lomus_17

Василий Ломаченко начал подготовку к бою против чемпиона по версии IBF Теофимо Лопеса.

Об этом украинский боксер сообщил в своем Инстаграм. Ранее американец критиковал своего оппонента и обещал побить его в ринге. Кроме того, он выразил желание провести поединок в Нью-Йорке.

Напомним, Ломаченко опубликовал скандальное видео на религиозную тематику, в котором присутствовал российский спецназ. Сергей Притула уже успел отреагировать на ролик.

Александр Усик, в свою очередь, готовится к бою с Дереком Чисорой. Промоутер украинца Эдди Хирн назвал новую предварительную дату поединка.