"Сам Бог не сможет ему помочь": Уайлдер серьезно настроен побить Фьюри

Деонтей Уайлдер настроен побить Тайсона Фьюри / CBS Sports

Деонтей Уайлдер заявил, что Тайсону Фьюри ничто не сможет помочь в реванше, который состоится 22 февраля в Лас-Вегасе.

"На этот раз это будет совсем другая история. Я буду готов лучше, чем когда-либо в карьере. Это незаконченное дело. На этот раз он не сможет встать с канваса ринга. Сам Бог не сможет ему помочь", - цитирует Уайлдера Boxing Scene.

Ранее тяжеловес Диллиан Уайт сообщил, что во время спарринга Владимир Кличко нокаутировал Уайлдера и застал американца врасплох своими передвижениями.

Тайсон Фьюри также пообещал побить американского боксера и завоевать пояса по версиям WBC и журнала The Ring.

Ранее промоутер Александра Усика сообщил, что украинец точно сразится с Энтони Джошуа за пояс по версии WBO.