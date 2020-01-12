Усик - Джошуа: промоутер украинца назвал вероятность боя

Александр Усик сразится с Энтони Джошуа - Красюк / Bad Left Hook

Александр Красюк заявил, что бой Усик - Джошуа за пояс по версии WBO состоится, однако неизвестна точная дата. Ранее сообщалось, что украинец может получить титул, не выходя в ринг.

"Усик будет драться с Джошуа, и это факт! Вопрос в том, произойдет ли это в следующем году или в другое время. На этом этапе мы ждем решения Джошуа", - цитирует Красюка Sky Sports.

Из-за защиты пояса WBO неизвестна точная дата боя Усик - Чисора. Со-промоутер украинца Эдди Хирн недавно назвал новую предварительную дату поединка.

Энтони Джошуа также будет защищать титул по версии IBF против болгарина Кубрата Пулева, а 22 февраля состоится реванш Уайлдер - Фьюри за пояс по версии WBC и журнала The Ring.