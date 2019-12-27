Уайлдер - Фьюри: утверждена официальная дата реванша

Стала известна точная дата поединка за пояс по версии WBC между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри.
Тайсон Фьюри в своем Инстаграм сообщил, что реванш с Деонтеем Уайлдером состоится 22 февраля в Лас-Вегасе.
Бойцы уже сражались между собой в 2018 году, и тогда поединок завершился вничью. На кону боя Уайлдер - Фьюри 2 будут стоять пояса по версии WBC и журнала The Ring.
Ранее Деонтей Уайлдер рассказал, что Энтони Джошуа отказался драться с ним за 50 миллионов долларов. Также он сообщил, что Фьюри станет "очередным хайлайтом в его резюме".
В марте должен состояться бой Усик - Чисора, однако точная дата неизвестна из-за поединка за пояс по версии WBO, на который претендует украинец. Сейчас титулом обладает Джошуа. На пояс по линии IBF претендует болгарин Кубрат Пулев. Недавно британец победил в реванше Энди Руиса.