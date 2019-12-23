Уайлдер: Фьюри станет очередным хайлайтом в моем резюме

Деонтей Уайлдер поделился ожиданиями от боя с Тайсоном Фьюри / CBS Sports

Деонтей Уайлдер заявил, что настроен на реванш с Тайсоном Фьюри и готов победить британца.

"У меня сейчас правильный настрой, мы готовы сотворить еще один хайлайт, детка. Я являюсь самым зрелищным боксером супертяжелого веса. Чтобы там Тайсон Фьюри не хотел сделать со своей карьерой все, что он делает, это готовит себя к тому, чтобы стать очередным хайлайтом в моем резюме", - цитирует Уайлдера Boxing Scene.

Бой Уайлдер - Фьюри состоится 22 февраля в Лас-Вегасе. Первый поединок между бойцами завершился ничьей. На кону будет пояс журнала The Ring.

Напомним, Александр Усик в марте должен встретиться с Дереком Чисорой, однако все зависит от того, когда WBO назначит поединок с Энтони Джошуа. Украинец является претендентом на пояс по этой версии.