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Уайлдер: Джошуа не согласился драться со мной за 50 млн долларов

12 декабря 2019, 16:53

Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер рассказал об отказе Энтони Джошуа в поединке.

Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер рассказал об отказе Джошуа / CBS Sports

Деонтей Уайлдер заявил, что чемпион мира по версиям WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа отказался от поединка с ним за 50 млн долларов.

"Конечно, Эдди Хирн не позволит Джошуа драться со мной. Он его главный боксер. Как вы думаете, почему они бегали в первый раз? Джошуа не согласился драться за 50 млн долларов. На этом дискуссию можно прекращать", - цитирует Уайлдера Boxing News 24.

Также чемпион мира по версии WBC вспомнил первый бой Руис - Джошуа.

"Они думали, что Руис окажется более легким оппонентом, но Энди побил Джошуа. Мы знаем, кто от кого бегает. Я всегда хотел драться. Джошуа надрали задницу", - заявил Уайлдер.

Деонтей сообщил о намерении объединить дивизион.

"Я все равно объединю дивизион. Просто мне понадобится немного больше времени. Если бы меня не было в хэвивейте, если бы я не был монстром, королем, самым жестким парнем на планете, то они бы объединили титулы. Но поскольку я здесь, все пошло немного по-другому", - сказал боксер.

Напомним, Джошуа победил Руиса в реванше и вернул себе 3 пояса. 22 февраля состоится реванш Уайлдер - Фьюри в Лас-Вегасе.

бокс Деонтей Уайлдер Энтони Джошуа
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