Усик может стать обладателем пояса WBO без боя с Джошуа

Британский боксер Энтони Джошуа может добровольно отдать пояс по версии WBO Александру Усику.
Александр Усик может заполучить пояс по версии WBO не выходя на ринг, сообщает World Boxing News.
Все дело в том, что британец может отказаться драться с Усиком или Кубратом Пулевым (претендентом на пояс IBF). Но промоутерская компания Matchroom сотрудничает и с Джошуа, и с Усиком, а потому один из титулов захочет оставить у себя. Источник сообщает, что Джошуа решил отдать пояс именно украинцу.
"Кажется, что Джошуа решил отдать титул WBO следующему человеку в очереди. А кто этот человек? Его партнер по команде Александр Усик. Почему Джошуа выбрал Усика?", - пишет издание.
Оно добавило, что перенос защиты титула по версии WBO означал бы отсрочку боя с победителем пары Уайлдер - Фьюри на 2021 год.
"таким образом Matchroom сохранит один из чемпионских поясов у себя. Вместо того, чтобы просить WBO перенести обязательную защиту на вторую половину года, что в теории отложило бы бой с Уайлдером или Фьюри на 2021 год, Джошуа и его промоутер увидели логику в том, чтобы предоставить шанс Усику", - говорится в материале.
Ранее Энтони Джошуа заявил, что предпочел бы провести бой с Александром Усиком, нежели с Кубратом Пулевым. Также он выразил желание выйти на ринг против чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера.
Напомним, Джошуа вернул себе пояса по версиям WBO, IBF и IBO, победив в реванше американца Энди Руиса решением судей.
Из-за защиты пояса WBO неизвестно, когда точно Александр Усик сможет провести бой с Дереком Чисорой. Недавно Эдди Хирн сообщил, что новая потенциальная дата - 28 марта в Лондоне.