Усик может стать обладателем пояса WBO без боя с Джошуа

Александр Усик может без боя получить пояс по версии WBO / TV.ua

Александр Усик может заполучить пояс по версии WBO не выходя на ринг, сообщает World Boxing News.

Все дело в том, что британец может отказаться драться с Усиком или Кубратом Пулевым (претендентом на пояс IBF). Но промоутерская компания Matchroom сотрудничает и с Джошуа, и с Усиком, а потому один из титулов захочет оставить у себя. Источник сообщает, что Джошуа решил отдать пояс именно украинцу.

"Кажется, что Джошуа решил отдать титул WBO следующему человеку в очереди. А кто этот человек? Его партнер по команде Александр Усик. Почему Джошуа выбрал Усика?", - пишет издание.

Оно добавило, что перенос защиты титула по версии WBO означал бы отсрочку боя с победителем пары Уайлдер - Фьюри на 2021 год.

"таким образом Matchroom сохранит один из чемпионских поясов у себя. Вместо того, чтобы просить WBO перенести обязательную защиту на вторую половину года, что в теории отложило бы бой с Уайлдером или Фьюри на 2021 год, Джошуа и его промоутер увидели логику в том, чтобы предоставить шанс Усику", - говорится в материале.

Ранее Энтони Джошуа заявил, что предпочел бы провести бой с Александром Усиком, нежели с Кубратом Пулевым. Также он выразил желание выйти на ринг против чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера.

Напомним, Джошуа вернул себе пояса по версиям WBO, IBF и IBO, победив в реванше американца Энди Руиса решением судей.

Из-за защиты пояса WBO неизвестно, когда точно Александр Усик сможет провести бой с Дереком Чисорой. Недавно Эдди Хирн сообщил, что новая потенциальная дата - 28 марта в Лондоне.