Джошуа выразил желание нокаутировать Уайлдера

Энтони Джошуа хочет сразиться с Деонтеем Уайлдером / Reuters

Энтони Джошуа желает провести бой с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером.

По его словам, американец не смог бы нокаутировать британца в 7 раунде, что удалось Энди Руису в первом поединке.

"Со мной Уайлдер не сделал бы этого в седьмом раунде. Я бы вышел в ринг, чтобы нокаутировать его. Это был бы бой чемпиона против чемпиона", - цитирует Джошуа Sky Sports.

Обладатель поясов WBA, IBF и IBO заявил, что не боится Уайлдера.

"Я бы не позволил ему комфортно чувствовать себя на ринге со мной. Я не боюсь Уайлдера, хотя и знаю, что он опасен", - добавил боксер.

Недавно Уайлдер заявил, что Джошуа отказался драться с ним за 50 миллионов долларов.

В декабре Энтони Джошуа вернул себе пояса по трем версиям, победив в реванше Энди Руиса. Далее его ждут защиты поясов IBF и WBO против Кубрата Пулева и Александра Усика соответственно. Собственно говоря, из-за боя с Джошуа до конца неизвестно, когда украинец сразится с Дереком Чисорой. Предварительная дата поединка - 7 марта.

Напомним, 22 февраля состоится реванш Уайлдер - Фьюри за пояс по версии WBC, а также журнала The Ring.