Джошуа выразил желание нокаутировать Уайлдера

Чемпион мира по версии WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа заявил, что хочет выйти на ринг против обладателя пояса WBC Деонтея Уайлдера.
Энтони Джошуа желает провести бой с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером.
По его словам, американец не смог бы нокаутировать британца в 7 раунде, что удалось Энди Руису в первом поединке.
"Со мной Уайлдер не сделал бы этого в седьмом раунде. Я бы вышел в ринг, чтобы нокаутировать его. Это был бы бой чемпиона против чемпиона", - цитирует Джошуа Sky Sports.
Обладатель поясов WBA, IBF и IBO заявил, что не боится Уайлдера.
"Я бы не позволил ему комфортно чувствовать себя на ринге со мной. Я не боюсь Уайлдера, хотя и знаю, что он опасен", - добавил боксер.
Недавно Уайлдер заявил, что Джошуа отказался драться с ним за 50 миллионов долларов.
В декабре Энтони Джошуа вернул себе пояса по трем версиям, победив в реванше Энди Руиса. Далее его ждут защиты поясов IBF и WBO против Кубрата Пулева и Александра Усика соответственно. Собственно говоря, из-за боя с Джошуа до конца неизвестно, когда украинец сразится с Дереком Чисорой. Предварительная дата поединка - 7 марта.
Напомним, 22 февраля состоится реванш Уайлдер - Фьюри за пояс по версии WBC, а также журнала The Ring.