"Бомж получит то, что заслужил": Фьюри резко наехал на Уайлдера

Тайсон Фьюри поделился ожиданиями от боя с Деонтеем Уайлдером / Reuters

Тайсон Фьюри уверен, что победит в реванше Деонтея Уайлдера.

"Больше не будет уклонений. Дата была назначена, настоящий чемпион будет коронован. Это незаконченное дело для меня, но 22 февраля этот бомж наконец-то получит то, что он заслужил", - цитирует Фьюри Boxing Scene.

Бой Уайлдер - Фьюри состоится 22 февраля в Лас-Вегасе. На поединка кону пояса по версии WBC и журнала The Ring.

Ранее Деонтей Уайлдер рассказал, что Энтони Джошуа отказался драться с ним за 50 миллионов долларов. Британец недавно победил в реванше Энди Руиса и вернул себе пояса по версиям WBO, IBF и IBO. После этого боя мексиканский боксер игнорирует своего тренера Мэнни Роблеса.

Напомним, в марте должен состояться бой Усик - Чисора, однако точная дата неизвестна из-за поединка за пояс чемпиона мира по версии WBO, на который претендует украинец.