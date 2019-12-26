Руис игнорирует своего тренера после поражения от Джошуа

Энди Руис игнорирует своего тренера / Matchroom

Энди Руис не общается со своим тренером Мэнни Роблесом после поражения в реванше от Энтони Джошуа 7 декабря.

Об этом рассказал сам тренер в интервью Boxing247.

"Сейчас он дома, и, честно говоря, я с ним не разговаривал. Я отправил ему сообщение на днях, чтобы посмотреть, как у него дела, и я не получил ответа. Во всяком случае, пока", - сказал Роблес.

Руис после победы над Джошуа в первом бою в июне обладал поясами по версиям WBO, IBF и IBO, после чего существенно набрал вес, что отобразилось на его скорости и ловкости в реванше. Британец измотал соперника и победил решением судей. Собственно говоря, Роблес хочет встретиться с мексиканцем и сказать, что тот должен сбросить вес.

Ранее сообщалось, что Джошуа проведет защиту пояса по версии WBO с украинцем Александром Усиком, из-за чего неизвестно, сразится ли украинец с Дереком Чисорой в марте.