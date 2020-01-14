Макгрегор - Серроне: Фьюри будет присутствовать на поединке

Тайсон Фьюри посетит бой Макгрегор - Серроне / Reuters

Бой Макгрегор - Серроне, который состоится 18 января в рамках турнира UFC 246, посетит британский боксер Тайсон Фьюри.

Об этом сообщил сам боец в интервью FightHype.com.

"Думаю, что Конор победит. Я скажу, что Макгрегор нокаутирует Ковбоя. И я буду на турнире, чтобы увидеть, как Макгрегор это сделает", - сказал Фьюри.

Самого боксера 22 февраля ждет реванш с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером. Первый раз бойцы встречались в ринге в 2018 году и не смогли выявить победителя. Теперь же на кону поединка вместе с поясом по версии WBC будет стоять и пояс по версии журнала The Ring.

Ранее тяжеловес Диллиан Уайт сообщил, что Владимир Кличко нокаутировал Уайлдера во время тренировочного боя.