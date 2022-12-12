Известная чемпионка в России прозрела из-за войны в Украине и назвала Путина маньяком

Бекки Хэммон получила гражданство РФ и выступала за сборную России.

Путин, Бекки Хэммон / РИА Новости, kremlin.ru

Чемпионка по баскетболу в России Бекки Хэммон рассказала о своем отношении к президенту-диктатору Владимиру Путину.

45-летняя американка призналась, что обращалась к главарю Кремля с просьбой помиловать ее соотечественницу Бритни Грайнер.

Экс-баскетболистка сборной США Бритни Грайнер получила 9 лет колонии после того, как в ее багаже в Шереметьево нашли "вейпы" с жидкостью для курения, в которых содержалось 0,7 г гашишного масла. 8 декабря 31-летняя спортсменка с ростом 206 см была обменена на торговца оружием Виктора Бута.

"Перед приговором Бриттни я записывала специальное видео для нее, в то же время обращаясь к власти РФ и лично к Путину. Ведь никогда не поздно сделать верную вещь. Однако было глупостью призывать к милосердию Путина. У человека, который бомбит женщин и детей, беременных женщин в роддомах, да и просто массово убивает мирное население в Украине, нет внутри никакого милосердия", – сказала Хэммон в эфире подкаста Эдриана Воджнаровски, перевод которого приводит украинский журналист Александр Прошута.

Спортсменка отметила, что никто не знает, что в голове у Путина.

"Я очень рада и благодарна за то, что Бриттни вернулась домой, но никто не знает, что в голове у Путина. Ты не можешь залезть в голову к маньяку", – добавила Хэммон.

Бэкки раскаивается, что выступала в свое время в России.

"Тогда страна ни с кем не воевала. Честно говоря, я очень сомневаюсь, что сейчас я стала бы играть в России с учетом того, что происходит в Украине. Поэтому я все еще нахожусь в глубоком шоке от этой ситуации", – подытожила американский тренер.

Ранее писали, что бывший российский футболист московского Спартака Евгений Ловчев закатил настоящую истерику из-за игнорирования российского Чемпионата мира по футболу 2018 в подборке официальных мячей мундиалей, которую составили Adidas и EA Sports.

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