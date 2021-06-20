Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко признан одним из лучших игроков Евро-2020

Ярмоленко в символической сборной Евро-2020 / УАФ

Известный аналитический портал WhoScored по итогам двух туров группового этапа Евро-2020 составил символическую сборную, в которой нашлось место и полузащитнику сборной Украины Андрею Ярмоленко.

Вингер "Вест Хэма" имеет среднюю оценку 7,7 баллов. Напомним, футболист отличился двумя голами и ассистом в матчах с Северной Македонией (2:1) и Нидерландами (2:3). "Пушка" Андрея в ворота последних была названа одним из украшений турнира.

Лучшая одиннадцатка выглядит следующим образом: Градецкий (Финляндия) – Цоуфал (Чехия), Шкриньяр (Словакия), О'Шонесси (Финляндия), Спинаццола (Италия) – Ярмоленко (Украина), Локателли (Италия), де Йонг (Нидерланды), Бэйл (Уэльс) – Роналду (Португалия), Шик (Чехия).

Симовлическая сборная Евро-2020 после двух туров / WhoScored

А тем временем украинская сборная готовится к заключительному туру группового этапа Евро. Используя шаблонную фразу: команду Шевченко ожидает настоящий финал, после которого "сине-желтые" могут как выйти в плей-офф турнира, так и остаться у разбитого корыта.

Победа или ничья в последней игре гарантируют Украине второе место в группе и путевку в плей-офф. Поражение же опустит нашу сборную на третье место, которое не станет приговором, но и не гарантирует 1/8 финала.

Смотрите матч третьего тура Евро-2020 в понедельник, 21-го июня, на каналах "Украина" и "Футбол 2". Начало игры в 19:00.