Супер-гол Ярмоленко претендует на звание лучшего в первом туре Евро-2020: голосуем

Пушка Ярмоленко может стать лучшей на Евро-2020 / УАФ

УЕФА на своем официальном сайте объявил список футболистов, претендующих на звание автора лучшего гола по итогам матчей первого тура группового этапа Евро-2020.

В четверку претендентов попала и "пушка" полузащитника нашей сборной Андрея Ярмоленко в ворота Нидерландов. Напомним, на 75-й минуте легионер Вест Хэма обводящим ударом в девятку подарил "желто-синим" надежду на благоприятный исход, сократив счет в матче.

Проголосовать за мяч Андрея можно на официальном сайте УЕФА по ссылке.

Также в номинацию попали голы Криштиану Роналду, Штефана Лайнера и Патрика Шика, забитые в ворота Венгрии, Северной Македонии и Шотландии соответственно. Последний, к слову, сильно и точно пробил в касание практически с центра поля, перебросив вышедшего далеко из ворот голкипера.

Календарь матчей сборной Украины на Евро-2020

Следующий матч сборная Украины проведет 17 июня со сборной Северной Македонии. Матч пройдет в Бухаресте и начнется в 16.00 по Киеву. Заключительной встречей группы C для команды Андрея Шевченко станет игра со сборной Австрии 21 июня.

В 1/8 финала Евро-2020 выходят первые два места каждой группы и четыре лучшие третьи команды из шести.