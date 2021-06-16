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Супер-гол Ярмоленко претендует на звание лучшего в первом туре Евро-2020: голосуем

16 июня 2021, 15:47

Помимо украинца на награду претендуют Патрик Шик, Криштиану Роналду и Стефан Лайнер.

Андрей Ярмоленко
Пушка Ярмоленко может стать лучшей на Евро-2020 / УАФ

УЕФА на своем официальном сайте объявил список футболистов, претендующих на звание автора лучшего гола по итогам матчей первого тура группового этапа Евро-2020.

В четверку претендентов попала и "пушка" полузащитника нашей сборной Андрея Ярмоленко в ворота Нидерландов. Напомним, на 75-й минуте легионер Вест Хэма обводящим ударом в девятку подарил "желто-синим" надежду на благоприятный исход, сократив счет в матче.

Проголосовать за мяч Андрея можно на официальном сайте УЕФА по ссылке.

Также в номинацию попали голы Криштиану Роналду, Штефана Лайнера и Патрика Шика, забитые в ворота Венгрии, Северной Македонии и Шотландии соответственно. Последний, к слову, сильно и точно пробил в касание практически с центра поля, перебросив вышедшего далеко из ворот голкипера.

Календарь матчей сборной Украины на Евро-2020

Следующий матч сборная Украины проведет 17 июня со сборной Северной Македонии. Матч пройдет в Бухаресте и начнется в 16.00 по Киеву. Заключительной встречей группы C для команды Андрея Шевченко станет игра со сборной Австрии 21 июня.

В 1/8 финала Евро-2020 выходят первые два места каждой группы и четыре лучшие третьи команды из шести.

Евро-2020
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