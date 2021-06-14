Мастерская "девятка" от Ярмоленко в ворота Нидерландов может стать лучшим голом тура на Евро-2020

Ярмоленко нанес обводящий удар в верхний угол ворот сборной Нидерландов / УАФ

Атакующий полузащитник Вест Хема и национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко забил великолепный гол в ворота команды Нидерландов. Его шедевральный выстрел может стать лучшим голом тура на Евро-2020.

В Instagram-аккаунте УЕФА отметили гол Ярмоленко, забитый в ворота сборной Нидерландов на 75-й минуте матча. Игрок сыграл с Яремчуком, после чего сместился в центр и с левой ноги нанес обводящий удар в девятку ворот голландцев.

Теперь великолепный выстрел Ярмоленко претендует на звание лучшего гола первого тура чемпионата Европы по футболу Евро-2020.

Матч Украина – Нидерланды

Национальная сборная Украины по футболу 13 июня на Амстердам-Арене встретилась с командой Нидерландов в рамках Евро-2020. Первый тайм был отыгран по нулям, однако в первые 15 минут второго тайма украинцы пропустили сразу два мяча, после чего счет стал 2:0 в пользу голландцев.

Однако украинцы не опустили руки: с 75-й по 79-ю минуту благодаря усилиям Андрея Ярмоленко и Романа Яремчука сборная оформила два гола в ворота Нидерландов, после чего счет стал 2:2.

Несмотря на героические усилия сборной Украины, игра завершилась поражением. На 85-й минуте матча защитник ПСВ Дензел Дюмфрис забил решающий гол. В итоге Нидерланды одержали победу над Украиной со счетом 3:2.

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко отметил характер команды, которая смогла отыграться после двух быстрых голов Нидерландов. Тренер подчеркнул, что у команды есть еще два матча, чтобы добиться выхода из группы.