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"Не выйдет с Луческу - придется поменять всех вас": Суркис обратился к игрокам Динамо

31 июля 2020, 12:42

Президент клуба Игорь Суркис официально представил нового главного тренера Мирчу Луческу игрокам.

Суркис
Игорь Суркис / УНИАН

Президент киевского Динамо Игорь Суркис, представляя игрокам первой команды нового главного тренера Мирчу Луческу, заявил ‒ если у игроков не сложится с румынским специалистам сотрудничество, то придется их поменять.

Об этом Суркис заявил во время презентации Луческу, видео обнародовано в YouTube.

"Мистер Луческу хочет трофеев. Но не для себя, а, прежде всего, для вас. Поэтому я вам представляю нового главного тренера. Вы все его прекрасно знаете. Многие из вас прекрасно помнят, как этот тренер вас же и обыгрывал. Теперь он пришел сюда, чтобы решать другие задачи: обыгрывать тех, с кем он построил систему и команду. Система есть, но теперь нужна ваша воля. Чтобы вы работали в тренировочном процессе и все выкладывались на футбольном поле. Считаю, что если с этим тренером у вас не получится, тогда нам, наверное, надо будет поменять всех вас. Успехов вам и всего самого доброго", ‒ заявил президент клуба.

Напомним, ранее румынский портал GSP заявил о том, что Мирча Луческу уходит с поста главного тренера Динамо (Киев) - едва проработав четыре дня. Румынские журналисты сообщались, что Луческу подал в отставку из-за того, что его назначения крайне плохо встретили динамовские фанаты.

Однако затем президент клуба Игорь Суркис опроверг факт его отставки.

Позднее он прокомментировал масштабные протесты ультрас Динамо против назначения Луческу.

"Все должны оказать всяческую поддержку Мирче и принять мое решение. Все должно быть законно. В противном случае у нас есть рычаги, чтобы этот произвол прекратить. Ультрас хотят управлять командой? Пускай управляют, только пускай денюжки занесут сначала сюда", ‒ заявил президент Динамо.

Мирча Луческу новости Динамо Киев Игорь Суркис
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