Луческу остается в Динамо - Игорь Суркис

Игорь Суркис и Мирча Луческу / сайт ФК Динамо

74-летний румынский специалист Мирча Луческу остается главным тренером киевского "Динамо".

Об этом сообщил президент клуба Игорь Суркис в прямом эфире авторской программы Игоря Цыганыка в рамках проекта Football Hub.

"Все нормально. Тренер у "Динамо" есть", — сказал он.

Никаких других подробностей Игорь Суркис предоставлять не стал.

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Напомним, ранее румынский портал GSP заявил о том, что Мирча Луческу уходит с поста главного тренера Динамо (Киев) - едва проработав четыре дня. Румынские журналисты сообщались, что Луческу подал в отставку из-за того, что его назначения крайне плохо встретили динамовские фанаты.

Мирча Луческу ‒ самый успешный в новейшей истории тренер донецкого Шахтера ‒ главного противника киевлян. За двенадцать сезонов, с 2004 по 2016 года, Луческу с командой восемь раз выигрывал чемпионат Украины, 6 раз Кубок Украины, 7 раз Суперкубок Украины, а также Кубок УЕФА в 2009-м