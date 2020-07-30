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"Есть рычаги, чтобы произвол прекратить": Суркис прокомментировал протесты фанатов против Луческу

30 июля 2020, 14:21

Президент Динамо (Киев) дал комментарий по поводу жестких протестов фанатов клуба против назначения Мирчи Луческу.

Луческу, Суркис
Игорь Суркис и Мирча Луческу/ УНИАН

Мирча Луческу дал первую пресс-конференцию, которая была посвящена его переходу в Динамо (Киев). В первую очередь, он прокомментировал обвинения в свой адрес, которые последнюю неделю поступали со стороны киевских фанатов-ультрас.

Видеозапись мероприятия была опубликована на YouTube-канале проекта FootballHub.

"Меня удивило, что мы больше говорим о болельщиках, об отношениях, в то время как мы должны больше говорить о футболе, о сегодняшнем дне. Я хочу чтобы мы все вместе перешли через этот порог. Потому что мы нуждаемся в лучшем. Я соскучился по вам, и надеюсь вы тоже - по мне", ‒ сказал Луческу.

Затем слову взял президент Динамо Игорь Суркис и тоже прокомментировал протесты ультрас (сами они называли эти мероприятия "Луческу-майданом").

"В Шахтере у Мирчи была история, но мне непонятны протесты ультрас. В футболе важен результат. Все должны оказать всяческую поддержку Мирче и принять мое решение. Все должно быть законно. В противном случае у нас есть рычаги, чтобы этот произвол прекратить. Ультрас хотят управлять командой? Пускай управляют, только пускай денюжки занесут сначала сюда […] Человек завоевал 32 трофея, еще не успел приступить к работе, а его оскорбляют. Это цивилизованно? Мне кажется, нам нужно учиться культуре ", ‒ заявил он.

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Напомним, ранее румынский портал GSP заявил о том, что Мирча Луческу уходит с поста главного тренера Динамо (Киев) - едва проработав четыре дня. Румынские журналисты сообщались, что Луческу подал в отставку из-за того, что его назначения крайне плохо встретили динамовские фанаты.

Однако затем президент клуба Игорь Суркис опроверг факт отставки.

Мирча Луческу ‒ самый успешный в новейшей истории тренер донецкого Шахтера ‒ главного противника киевлян. За двенадцать сезонов, с 2004 по 2016 года, Луческу с командой восемь раз выигрывал чемпионат Украины, 6 раз Кубок Украины, 7 раз Суперкубок Украины, а также Кубок УЕФА в 2009-м.

новости Динамо Киев Мирча Луческу Игорь Суркис
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