"Не вижу разницы между народами Украины и России": Тимощук заговорил на 11 месяце войны

Анатолий Тимощук окончательно превратился из легенды футбола в пропагандиста.

Анатолий Тимощук / скриншот YouTube

Бывший украинский футболист Анатолий Тимощук отметился пропагандистским заявлением, комментируя военное вторжение России в Украину.

В интервью фанатскому движению русского футбольного клуба "Зенит" Тимощук рассказал, что не чувствует разницы между украинцами и россиянами, их менталитетом, пишут на официальном сайте Динамо Киев.

"Я живу здесь много лет, мои дети ходят здесь в школу. Не вижу разницы между народами Украины и России. У нас одинаковые мышления и менталитет. Зенит – мой дом, не планирую никуда ехать. Люди всегда будут говорить и плохо, и хорошо" , – сказал помощник тренера в российском клубе.

Что касается критики в свой адрес за то, что не поддержал Украину после полномасштабного вторжения России, ответил:

"Люди всегда будут говорить и плохое, и хорошо, а те, кто говорит, какой я плохой, пусть вспомнят, сколько матчей я сыграл за сборную Украины и сколько пользы ей принес. То, что я молчу о СВО, не говорит о том, что я поддерживаю ее или нет. У каждого есть своя позиция, моя — в том, что не все так однозначно, поэтому я стараюсь об этом не говорить".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против артистов, поддержавших войну против Украины или молчали об этом. Об этом говорится в тексте указа.

Артисты, которые попали в "черный список" останутся без активов в Украине; лицензий и разрешений; без права на вывод капитала из Украины, торговых операций, без права на приватизацию, аренду и приобретение земельных участков. Такие люди будут лишены всех государственных наград и других форм отличий.

Напомним, популярный отечественный телеведущий, шоумен и светский лев Анатолий Анатолич отреагировал на скандальное заявление блогерши Софии Стужук, которая оправдывала русских оккупантов за массированный ракетный обстрел Украины в минувший понедельник, 10 октября. Такой комментарий он опубликовал у себя в Instagram-stories.

Читайте также: