"Не вижу разницы между народами Украины и России": Тимощук заговорил на 11 месяце войны

Бывший украинский футболист Анатолий Тимощук отметился пропагандистским заявлением, комментируя военное вторжение России в Украину.
В интервью фанатскому движению русского футбольного клуба "Зенит" Тимощук рассказал, что не чувствует разницы между украинцами и россиянами, их менталитетом, пишут на официальном сайте Динамо Киев.
"Я живу здесь много лет, мои дети ходят здесь в школу. Не вижу разницы между народами Украины и России. У нас одинаковые мышления и менталитет. Зенит – мой дом, не планирую никуда ехать. Люди всегда будут говорить и плохо, и хорошо" , – сказал помощник тренера в российском клубе.
Что касается критики в свой адрес за то, что не поддержал Украину после полномасштабного вторжения России, ответил:
"Люди всегда будут говорить и плохое, и хорошо, а те, кто говорит, какой я плохой, пусть вспомнят, сколько матчей я сыграл за сборную Украины и сколько пользы ей принес. То, что я молчу о СВО, не говорит о том, что я поддерживаю ее или нет. У каждого есть своя позиция, моя — в том, что не все так однозначно, поэтому я стараюсь об этом не говорить".
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против артистов, поддержавших войну против Украины или молчали об этом. Об этом говорится в тексте указа.
Артисты, которые попали в "черный список" останутся без активов в Украине; лицензий и разрешений; без права на вывод капитала из Украины, торговых операций, без права на приватизацию, аренду и приобретение земельных участков. Такие люди будут лишены всех государственных наград и других форм отличий.
Напомним, популярный отечественный телеведущий, шоумен и светский лев Анатолий Анатолич отреагировал на скандальное заявление блогерши Софии Стужук, которая оправдывала русских оккупантов за массированный ракетный обстрел Украины в минувший понедельник, 10 октября. Такой комментарий он опубликовал у себя в Instagram-stories.
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