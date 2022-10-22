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Тимощук продался Кремлю и поплатился

22 октября 2022, 12:25

Экс-футболист сборной Украины Анатолий Тимощук уже длительное время живет в России.

Анатолий Тимощук
Анатолий Тимощук / скриншот YouTube

Бывший капитан сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук поплатился за поддержку России посредством пропаганды.

Одиозный спортсмен вошел в новый санкционный список, который представила Международная рабочая группа по вопросам санкций против России. Этот список содержит базовый перечень российских пропагандистов, лидеров мнений, артистов, генерирующих и распространяющих нарративы кремлевской пропаганды.

Всего под санкции попало 162 человека, среди них и Анатолий Тимощук, который с 2017 года работает помощником главного тренера в питерском "Зените".

Международная рабочая группа рекомендует демократическим странам во всем мире включить в свои санкционные списки тех лиц, которые пока избежали этого.

Напомним, что Анатолий отказался осуждать Россию за нападение на Украину и лишь на 16-й день агрессии смог выдавить из себя небольшой сторис в Instagram, в котором просто призвал к миру. ​

Пост Тимощука
Пост Тимощука / скриншот

В свою очередь, украинские военнослужащие вытерли ноги о футболку Анатолия. А в день рождения Тимощука Луцкий городской совет лишил бывшего игрока сборной Украины звания "Почетный гражданин города".

УАФ лишила Анатолия Тимощука всех спортивных наград и званий, а также вычеркнула его из официальных реестров национальных сборных из-за молчаливой поддержки преступных действий главаря Кремля Владимира Путина в Украине.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против артистов, поддержавших войну против Украины или молчали об этом. Об этом говорится в тексте указа.

Артисты, которые попали в "черный список" останутся без активов в Украине; лицензий и разрешений; без права на вывод капитала из Украины, торговых операций, без права на приватизацию, аренду и приобретение земельных участков. Такие люди будут лишены всех государственных наград и других форм отличий.

Напомним, популярный отечественный телеведущий, шоумен и светский лев Анатолий Анатолич отреагировал на скандальное заявление блогерши Софии Стужук, которая оправдывала русских оккупантов за массированный ракетный обстрел Украины в минувший понедельник, 10 октября. Такой комментарий он опубликовал у себя в Instagram-stories.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Анатолий Тимощук
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