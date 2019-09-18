Экс-жена Тимощука: "Толик хотел сдать дочек в школу для умственно отсталых"

Анатолий Тимощук, Надежда Навроцкая и их дети / http://sport.bigmir.net/

Бывший игрока Шахтера, Баварии, Зенита и сборной Украины Анатолий Тимощук был готов сдать своих дочерей-двойняшек в школу для умственно отсталых детей.

Такую шокирующую информацию озвучила его экс-супруга Надежда Навроцкая в интервью порталу Советский спорт.

"Толику кто-то внушил, что я ведьма. Он обвешался нитками-оберегами, даже детям какие-то нитки приволок… Полностью попал под влияние людей, которые хотели разрушить нашу семью до основания. Самое смешное, Толик, может, и не понимает, что творит. Он же и футбольные контракты свои не читал. Вот и сейчас может подписать любой документ. Но я ему оправданий не ищу. Человек согласился отдать судьбу своих детей в руки аферистов. Он же хотел наших дочек через суд определить в школу для умственно отсталых", − рассказала она.

Читайте такжеФутболист Анатолий Тимощук со скандалом разводитсяПо словам Навроцкой, Тимощук был согласен на то, чтобы его дочери-двойняшки учились в школе для детей с синдромом Дауна.

"Толик подал иск о том, что я всех подкупила, и потребовал проведение экспертизы. В итоге эксперты заключили, что у детей IQ в районе 60-70 баллов. И что они не говорят ни по-немецки, ни по-украински. Вроде как умственно отсталые. Тогда мы прошли альтернативный тест на IQ в элитном мюнхенском университете Людвига и Максимилиана. Там мне не разрешили находиться рядом с детьми. Зато они набрали 118 баллов! Это было выше стандарта для их возраста. Тем не менее, последующий суд превратился в ад. А органы опеки, судья, назначенный государством для детей адвокат – сам Толик, как обычно, на заседании отсутствовал – с умным видом рассуждали о том, что дочек следует определить в школу для детей с синдромом Дауна", - рассказала она.

По словам Навроцкой, девочки в конечном итоге не испытали никаких проблем в обычной школе.

"На полгода дочек отправили в детский сад. А сейчас они уже третий год успешно учатся в обычной школе. Так что тест у психиатра надо было проходить не им, а их отцу", - подытожила она.

Напомним, Анатолий Тимощук после окончания игровой карьеры в 2017-м стал помощником Мирчи Луческу в тренерском штабе петербургского Зенита. После увольнения румынского тренера он остался работать в клубе и сейчас является ассистентом Сергея Семака.