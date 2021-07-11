Погром перед финалом Евро-2020: английские ультрас устроили беспорядки в Лондоне

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В воскресенье, 11 июля, ультрас сборной Англии в Лондоне устроили беспорядки перед началом финального матча чемпионата Европы с командой Италии.

Десятки фанатов прорвались через ограждения, установленные возле стадиона "Уэмбли", подрались со стюардами и полицией.

Отметим, что несмотря на все усилия служб правопорядка, на территорию стадиона прорвались около 100 фанатов.

Кроме того, возле стадиона английские ультрас сильно избили одного из итальянских болельщиков.

Фанаты сборной Англии разбивали стеклянные бутылки из-под алкогольных напитков, разбрасывали пивные банки прямо на улице.

После себя болельщики оставили огромное количество мусора и даже разбитые окна расположенных рядом зданий.