Дарья Билодид / Униан

Украинская спортсменка-дзюдоистка Дарья Билодид в первый же соревновательный день Олимпийских игр в Токио-2020 сумела выиграть бронзовую медаль. Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета, спортсменка говорит, что стать призером ей было крайне трудно.

По ее словам, два года назад ей удалось выиграть в Японии чемпионат мира, но Олимпийские соревнования – это совсем другой турнир.

"Я отдала все силы, которые только остались, ведь последнюю схватку проводила на Голден скор (в дополнительное время к схватке ‒ Главред), это невероятно трудно и утомительно. Для меня важно настроиться, ведь после боя, который я проиграла, настроение было на нуле. Очень помогла мама, которая является и моим тренером, настраивала меня, нашла нужные слова", ‒ сказала Билодид.

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Напомним, официальный сайт Олимпийских игр-2020 в Токио, ранее отрезавший от нашего государства оккупированный РФ Крым, вернул его на место – теперь на ресурсе правильная карта Украины.

В РФ резко отреагировали, поскольку считают аннексию полуострова в 2104 году законной. Как заявили в посольстве РФ в Японии, Крым "является неотъемлемой частью Российской Федерации, вопрос о его принадлежности окончательно и бесповоротно закрыт".