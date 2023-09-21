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Украина заплатит 20 000 евро: суровое наказание от УЕФА

Мария Тупик
21 сентября 2023, 14:41 обновлено 21 сентября, 14:41
Дисциплинарный комитет УЕФА оштрафовал УАФ за расистское поведение болельщиков во время матчей квалификации Евро-2024.
Сборная Украины по футболу. футбол, Украина
Сборная Украины по футболу / Фото: пресс-службы УАФ

УАФ получила штраф в размере 20 000 евро из-за действий болельщиков на футбольных играх с Англией и Италией. Дополнительные санкции включали штрафы в размере 5 тысяч евро за использование пиротехники и 8 тысяч евро за блокировку общественных проходов, согласно сообщению УЕФА.

"Оштрафовать Украинскую ассоциацию футбола на 20 тысяч евро, распорядиться о частичном закрытии стадиона УАФ во время следующего поединка соревнований под эгидой УЕФА", - указано в решении УЕФА.

Кроме этого, домашний матч сборной Украины против Северной Македонии будет проведен с частично закрытыми секторами, где не менее 5000 мест будут недоступными для болельщиков. УАФ также не сможет продавать билеты украинским болельщикам на следующий выездной матч против Мальты.

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14 октября наши футболисты выйдут на поле стадиона "epet Arena" в Праге, где сойдутся в поединке против Северной Македонии. А 17 октября состоится матч против Мальты.

Наказания для других стран

Украинская ассоциация футбола не единственная получила санкции от УЕФА в связи с различными нарушениями во время сентябрьских матчей квалификации на чемпионат Европы. Например, Румыния была оштрафована на 52 тысячи евро и обязана провести следующий домашний матч с пустыми трибунами. Албания тоже получила штраф в размере 44 тысяч евро, а Польша была наказана на 20 тысяч евро.

Напомним, сборная Украины поразила своих сторонников отличным результатом в матче 3-го тура квалификации на Евро-2024. Матч, который состоялся на стадионе "Тоше Проески" в Скопье против команды Северной Македонии, завершился со счетом 2: 3 в пользу сборной Украины.

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