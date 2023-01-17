glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Спорт

"Украинцы слабее россиян": знаменитого тренера по футболу высмеяли за скандальное заявление

17 января 2023, 19:12
Это заявление известного специалиста не осталось незамеченным болельщиками.
Гус Хиддинк
Гус Хиддинк / FOOTBALL.SPORT-EXPRESS.RU

Бывший тренер сборной России по футболу и клубов мадридского Реала, лондонского "Челси" Гус Хиддинк не считает украинских футболистов сильнее футболистов из страны-агрессоров.

"Украинские футболисты по определению не сильнее российских игроков, они слабее. Вы должны понять, что российских футболистов сейчас почти не берут в европейские клубы из-за происходящего в мире", – сказал Хиддинк в интервью порталу "РБ Спорт", комментируя высказывания экс-наставника киевского "Динамо" и сборной РФ Бориса Игнатьева о превосходстве игроков из Украины.

Это заявление известного специалиста не осталось незамеченным болельщиками, которые откровенно высмеяли бронзового призера чемпионата Европы 2008 года и назвали слова нидерландского специалиста откровенной чушью.

"По какому такому определению, интересно?", "Эх, если бы не вобла, то все наши паспортисты уже бы в топ лигах играли", "А раньше тогда почему отечественных футболистов никуда не брали?", "Что это за чушь? В разные моменты времени бывает разный набор исполнителей", "Даже во времена СССР "золотые мячи" получали украинские игроки, кроме Яшина. После развала союза тоже кроме Шевченко никто не получал. Всего этого Путин не выдержал и решил их присоединить к себе обратно", – пишут в комментариях.

Экс-футболист сборной России Владислав Радимов выступил со скандальным заявлением. Он потребовал провести интеграцию клубов из оккупированных регионов Украины в первенство России.

При этом легенда "Зенита" цинично вспомнил о детях на этих территориях, которых страна-агрессора лишила возможности в том числе заниматься спортом.

Кроме того, бывший российский футболист московского Спартака Евгений Ловчев закатил настоящую истерику из-за игнорирования российского Чемпионата мира по футболу 2018 в подборке официальных мячей мундиалей, которую составили Adidas и EA Sports.

Читайте также:

война в Украине футболисты
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

19:13

Известный австрийский актер обвинен в хранении детской порнографии

19:12

Сергей Стерненко. Россияне боятся танков из Британии и радуются удару по ДнепруВидеоблоги

19:12

"Украинцы слабее россиян": знаменитого тренера по футболу высмеяли за скандальное заявлениеВидео

19:10

Почему на Крещение никогда нельзя плакать: приметы на 19 января и что нельзя делатьВидео

19:09

Почему оккупанты перестали атаковать Украину "шахедами": в ВСУ рассказали, стоит ли насторожитьсяВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

18:45

Уходя, уходи красиво: по отставке Арестовичамнение

18:41

Православный календарь на февраль 2023 года: Масленица, родительская суббота и начало Великого поста

18:24

В ФРГ анонсировали передачу Украине танков Leopard — ReutersВидео

18:09

Шантаж и угроза эскалации: Резников назвал стратегическую цель оккупантов РФВидео

Реклама
17:58

Баловни фортуны: четыре знака восточного гороскопа ждет неслыханное богатство в год Кролика

17:57

Можно позавидовать: мама Наташи Королевой раскрыла, какую пенсию получает в СШАВидео

17:34

"Для выполнения задач": РФ перебросила в Беларусь бомбардировщики Су-34 - чего ожидать УкраинеВидео

17:32

"Объявления о мобилизации" в Киеве: стало известно, кого ждут в военкоматахВидео

17:10

Украину скует сильнейший гололед: синоптики шокировали прогнозомВидео

16:48

"Это против наших правил": Вучич "наехал" на РФ из-за вербовки сербов для убийств украинцевВидео

16:46

"Все плохо": оккупанты опровергают заявления пропагандистов о захвате Соледара РФВидео

16:44

Селена Гомес завела новый роман: раскрыта личность избранника

16:43

"Товар" для избранных: зачем в СССР консервировали воду

16:05

Эксперт оценил вероятность полумиллионной мобилизации в РФ для нового наступленияВидео

15:44

Кличко в Давосе обсудил с вице-канцлером Германии поставки в Украину Леопардов и другого вооружения

Реклама
15:40

Пить или не пить: что будет с водой при повторном кипячении

15:13

Доллар по 40 останется в мечтах: в НБУ рассказали о курсе валют на ближайшие месяцыВидео

15:04

Мобилизация 500 тысяч человек и революция в РФ: историк объяснил, чем обернется авантюра ПутинаВидео

15:02

Миллионеры никогда не делали 3 вещи 18 января: приметы и запреты, которые могут забрать всю удачуВидео

15:01

РФ и Беларусь будут наступать на Киев - польский аналитикВидео

14:53

Точка в скандале со "сбитой ракетой" в Днепре: Арестович уволен – ОПВидео

14:45

"Меня уже нет, я умираю": Стас Садальский раскрыл последние слова Вахтанга КикабидзеВидео

14:44

"Сын похабно рисует Путина": свихнувшийся Бардаш поведал о личной жизниВидео

14:33

Угроза новых ударов РФ по Киеву ракетами С-400: эксперт назвал "противоядие"Видео

14:27

Безупречная закуска из сала за 50 гривен: рецепт, который покорил весь интернетВидео

14:13

Не тормозить и дать добро на Leopard для Украины: союзники Германии разнесли Шольца – ReutersВидео

13:54

Полдня без электроэнергии: украинцев предупредили об ужесточении отключенийВидео

13:54

"Мог репатриироваться в Германию, но умер за Путина": ВСУ ликвидировали бизнесмена-"вагнеровца"

13:32

От судьбы не ушел: выживший на войне в Украине оккупант самоликвидировался на родине

13:24

РФ не смогла захватить Соледар: ВСУ отражают атаки и жгут оккупантовВидео

12:58

Сухое прощание: Владимир Дантес и Надя Дорофеева официально развелись

12:49

Наступление России и падение режима Путина: историк сделал прогноз по войне в УкраинеВидео

12:20

Умер, не доехав на фронт: в РФ оккупанта похоронили в долг

11:59

В Москве обнаружили мумифицированное тело актера из сериала Папины дочки

11:57

"Путин – это современный Гитлер, ему пора готовиться к гробу" – ДаниловВидео

Реклама
11:50

"Сгубил молодость Пугачевой": Галкин публично унизил КиркороваВидео

11:47

Дуда объявил о передаче Украине около 14 танков Leopard

11:34

И рыбку съесть, и от душка избавиться: как убрать неприятный запах рыбы с одежды, рук и всей кухни

11:24

Число жертв российской ракеты в Днепре выросло до 44, под завалами нашли тело еще одного ребенка

11:15

Как замариновать лук, чтобы он не горчил и был хрустящим: обалденный рецепт, который всех удивитВидео

11:14

Гремят взрывы, проносятся самолеты: в Белгородской области уничтожены военные РФ - СМИВидео

11:11

Арестович написал заявление об уходе с должностиВидео

11:03

РФ ударила по дому в Днепре противокорабельной ракетой Х-22 - разведка Британии

11:00

С Крещенским сочельником 2023 – теплые поздравления со Щедрым вечером в открытках и стихах

11:00

Крещение 2023: приметы, традиции и правила купания в проруби

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять