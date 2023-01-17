"Украинцы слабее россиян": знаменитого тренера по футболу высмеяли за скандальное заявление

Это заявление известного специалиста не осталось незамеченным болельщиками.

Гус Хиддинк / FOOTBALL.SPORT-EXPRESS.RU

Бывший тренер сборной России по футболу и клубов мадридского Реала, лондонского "Челси" Гус Хиддинк не считает украинских футболистов сильнее футболистов из страны-агрессоров.

"Украинские футболисты по определению не сильнее российских игроков, они слабее. Вы должны понять, что российских футболистов сейчас почти не берут в европейские клубы из-за происходящего в мире", – сказал Хиддинк в интервью порталу "РБ Спорт", комментируя высказывания экс-наставника киевского "Динамо" и сборной РФ Бориса Игнатьева о превосходстве игроков из Украины.

Это заявление известного специалиста не осталось незамеченным болельщиками, которые откровенно высмеяли бронзового призера чемпионата Европы 2008 года и назвали слова нидерландского специалиста откровенной чушью.

"По какому такому определению, интересно?", "Эх, если бы не вобла, то все наши паспортисты уже бы в топ лигах играли", "А раньше тогда почему отечественных футболистов никуда не брали?", "Что это за чушь? В разные моменты времени бывает разный набор исполнителей", "Даже во времена СССР "золотые мячи" получали украинские игроки, кроме Яшина. После развала союза тоже кроме Шевченко никто не получал. Всего этого Путин не выдержал и решил их присоединить к себе обратно", – пишут в комментариях.

Экс-футболист сборной России Владислав Радимов выступил со скандальным заявлением. Он потребовал провести интеграцию клубов из оккупированных регионов Украины в первенство России.

При этом легенда "Зенита" цинично вспомнил о детях на этих территориях, которых страна-агрессора лишила возможности в том числе заниматься спортом.

Кроме того, бывший российский футболист московского Спартака Евгений Ловчев закатил настоящую истерику из-за игнорирования российского Чемпионата мира по футболу 2018 в подборке официальных мячей мундиалей, которую составили Adidas и EA Sports.

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