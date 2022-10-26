Знаменитый российский футболист цинично прикрылся украинскими детьми и поддержал войну

Футбол / Матч-ТВ, pixabay

Экс-футболист сборной России Владислав Радимов выступил со скандальным заявлением. Он потребовал провести интеграцию клубов из оккупированных регионов Украины в первенство России.

При этом легенда "Зенита" цинично вспомнил о детях на этих территориях, которых страна-агрессора лишила возможности в том числе заниматься спортом.

В интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ" Владислав Радимов призвал наплевать на позицию Европейского футбольного союза (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА), которые поддерживают территориальную целостность Украины.

Он цинично вспомнил об украинских детях, которые оказались в оккупации и страна-агрессора лишила возможности заниматься спортом.

"Не только профессиональные клубы, но и количество мальчишек, которые там живут, нуждаются в занятиях спортом. И если это наши территории и мы считаем это Российской Федерацией, то, конечно, надо включать. И они должны участвовать как в детско‑юношеских соревнованиях, так и во взрослых. Здесь двух мнений быть не может. Правильным решением будет принять их в российскую систему соревнований. Другое дело, что со стороны ФИФА, УЕФА… Такая ситуация сейчас в мире, что многие страны будут против нас. Это очевидно. Но и не принимать эти команды, мне кажется, неправильно. Надо идти своим путем", – сказал Радимов.

Стоит отметить, что оккупанты уже объявили о том, что в состав Футбольной национальной лиги (ФНЛ) войдут команды из Крыма.

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