Сборная Украины разбомбила Северную Македонию: заколотили 3 мяча в одном тайме

Сборная Украины вырвала волевую победу над Северной Македонией с 0:2 до перерыва.

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Сборная Украины по футболу / Фото Павла Кубанова УАФ

Сборная Украины обыграла команду Северной Македонии в матче 3-го тура отбора на Евро-2024. Встреча в Скопье на стадионе "Тоше Проески" завершилась со счетом 2:3.

На 28-й минуте рукой в собственной штрафной сыграл Николай Матвиенко. Арбитр назначил пенальти, который реализовал Энис Барди.

А на 40-й минуте игры македонцы удвоили свое преимущество. Элиф Эльмас забыл в ворота Трубина.

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Однако после перерыва подопечные Сергея Реброва сумели выбраться из затруднительного положения.

На 62-й минуте Илья Забарный головой пробил в дальний угол после навеса с углового от Виктора Цыганкова.

А еще через пять минут Ефим Конопля ударом в касание с правого фланга штрафного замкнул прострел Михаила Мудрика от лицевой линии.

На 73-й минуте команда Северной Македонии осталась в меньшинстве. Висар Муслиу сбил Владислава Ваната перед собственной штрафной и получил вторую желтую карточку.

На 83-й минуте Виктор Цыганков в центре чужой штрафной головой перебросил мяч через голкипера после ювелирной подачи Мудрика и вырвал для украинской сборной победу.

Смотрите видео, как Цыганков забил победный гол:

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