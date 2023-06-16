Сборная Украины разбомбила Северную Македонию: заколотили 3 мяча в одном тайме

Сборная Украины обыграла команду Северной Македонии в матче 3-го тура отбора на Евро-2024. Встреча в Скопье на стадионе "Тоше Проески" завершилась со счетом 2:3.
На 28-й минуте рукой в собственной штрафной сыграл Николай Матвиенко. Арбитр назначил пенальти, который реализовал Энис Барди.
А на 40-й минуте игры македонцы удвоили свое преимущество. Элиф Эльмас забыл в ворота Трубина.
Однако после перерыва подопечные Сергея Реброва сумели выбраться из затруднительного положения.
На 62-й минуте Илья Забарный головой пробил в дальний угол после навеса с углового от Виктора Цыганкова.
А еще через пять минут Ефим Конопля ударом в касание с правого фланга штрафного замкнул прострел Михаила Мудрика от лицевой линии.
На 73-й минуте команда Северной Македонии осталась в меньшинстве. Висар Муслиу сбил Владислава Ваната перед собственной штрафной и получил вторую желтую карточку.
На 83-й минуте Виктор Цыганков в центре чужой штрафной головой перебросил мяч через голкипера после ювелирной подачи Мудрика и вырвал для украинской сборной победу.
Смотрите видео, как Цыганков забил победный гол:
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