В Бухаресте украинские фанаты подговорили австрийцев спеть матерных хит про Путина

Австрийские болельщики / Reuters

В столице Румынии, Бухаресте, накануне судьбоносного поединка третьего тура Евро-2020 между сборными Украины и Австрии болельщики обеих команд объединились и весело провели досуг. На одной из улиц Бухареста объединенные группы фанатов спела широко известную матерную кричалку о президенте РФ. Видео было опубликовано в Instagram.

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Напомним, сборная Украины начала финальный турнир Евро-2020 поражением от Нидерландов (2:3), после чего обыграла Северную Македонию (2:1).

Во время второго матча украинские болельщики выполнили известный хит "Путин – ху*ло" и все это попало в эфир российских телеканалов.

В России немедленно возмутились и сказали, что руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) якобы обязано жестко отреагировать на матерную кричалку украинских фанов.

По мнению россиян, на Евро-2020 во время матча Украина – Северная Македония произошла якобы "хорошо спланированная провокация" против российского государства.