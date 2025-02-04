"Дальше - отдельно": холостяк Терен расстался со своей девушкой

Холостяк и ветеран Александр Терен поделился личным на своей странице.

https://glavred.info/starnews/dalshe-otdelno-holostyak-teren-rasstalsya-so-svoey-devushkoy-10636574.html Ссылка скопирована

Инна Белень и Александр Терен решили расстаться/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Александр Терен

Кратко:

Как пара пояснила свое решение

О чем они попросили поклонников

Украинский писатель, ветеран и главный герой шоу "Холостяк" Александр Терен сообщил о том, что он расстается со своей девушкой и победительницей шоу - Инной Белень.

Об этом герой шоу сообщил на своей странице в Instagram.

видео дня

"Мы встретились на том вокзале, потому что так велело сердце и сошлись звезды. Мы следовали чувствам и нашли их. Это были лучшие свидания в жизни, это были эмоции, которые останутся в памяти навсегда, это был опыт и трансформация, ставшая важной частью нас", - пишет главный холостяк страны.

По его словам, пара дальше решила не строить жизни вместе и приняла решение расстаться. "Мы благодарны друг другу за каждый прожитый момент за искренность и открытость, которые были между нами. В жизни все не всегда складывается так, как в романтических фильмах. Иногда жизнь показывает, что, каким бы особенным ни был путь, конечный пункт назначения у каждого свой", - добавил он.

По словам Терена, пара верит, что все важнейшие слова сказаны лицом к лицу и хотели бы оставить их только для себя.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Как сообщал Главред, победительница 13-го сезона шоу "Холостяк" Инна Белень поделилась, что после проекта не живет вместе с Александром Тереном, но они состоят в отношениях.

Кроме этого, украинский ведущий Слава Демин рассказал о неудачной попытке пригласить на свидание одну из участниц "Холостяка". Девушка отказала ему, объяснив, что уже состоит в отношениях, и предложила лишь дружбу. Имя девушки не раскрыто, но есть предположение, что это могла быть Настя Анисимова.

Вас также может заинтересовать:

Кто такой Александр "Терен" Будько Александру Будько 28 лет. И его имя хорошо знают не только в Украине, но и в мире. 24 февраля 2022 года он пошел добровольцем защищать страну. А через полгода стал командиром взвода 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатская Сечь" с позывным "Терен". Тяжелое ранение, потеря обеих конечностей, протезирование и сложная реабилитация не остановили Терена на пути к своим мечтам. По данным СТБ, мужчина ведет активный образ жизни, занимается развитием инклюзии в Украине и оказывает помощь в социализации ветеранов по возвращению с фронта. Это одни из целей деятельности Терена. Призер международных соревнований "Игры Непокоренных". Соавтор и ведущий YouTube-проекта "Отвал ног или All инклюзив". Автор линейки лимитированных украшений "Цвет Терена" и соавтор дроп футболок "Железные люди". Он плясал с балетом на сцене в Калифорнии. Ему аплодировали Канны. О нем сняли фильм Первый ряд (Front Row), продюсером которого выступила американская звезда Сара Джессика Паркер.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред