Александр Терен объяснил 'исчезновение' и удивил признанием о 'Холостяке'

Главный герой реалитишоу "Холостяк-13" поделился новым фото в Instagram и рассказал подписчикам, почему исчез из соцсетей.

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Терен рассказал о своем трудном пути после "Холостяка" / Колаж: Главред, фото: instagram.com/tsvit_terenu

Что известно:

Александр Будько пережил эмоциональное и физическое истощение после участия в проекте

Сейчас он сосредоточен на написании второй книги

Украинский ветеран Александр "Терен" Будько, который получил известность в шоу "Холостяк" заявил, что после участия в проекте пережил эмоциональное, моральное и физическое истощение. Сейчас он сосредоточился на реализации своих творческих планов - пишет вторую книгу. Об этом он рассказал в своем Instagram.

"Друзья, где я пропал? Вы, наверное, заметили, что в последнее время я меньше активен здесь, в своем инстаграме. И я чувствую, что должен объяснить, почему так произошло", - написал Терен.

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Александр рассказал, что после участия в проекте пережил значительное эмоциональное и физическое истощение, что заставило его сосредоточиться на личном восстановлении. Он подчеркнул, что после "Холостяка" ему понадобилось много времени для того, чтобы восстановить внутренний баланс и прислушаться к себе.

"Я никуда не делся, я есть и понял, что настал момент реализовать то, что давно жило во мне. Это мечта, которая долго ждала своего часа - моя вторая книга. Ваши сообщения и вопросы о том, буду ли я писать продолжение, только придавали мне уверенности", - поделился ветеран.

Он подчеркнул, что решение окунуться в литературную работу стало следствием многочисленных сообщений от подписчиков, которые спрашивали о продолжении его первой книги. Терен добавил, что этот процесс для него не только о написании текстов, но и о поиске себя, рефлексии и погружении в собственные мысли и переживания.

"Мне очень важно, чтобы этот период был честным и настоящим. Поэтому сейчас я больше живу офлайн, где пишу, думаю, вдохновляюсь. Но я обещаю: когда придет время, я поделюсь с вами этой частью своей души, которая уже превращается в книгу.Спасибо вам за терпение, за вашу поддержку и веру. Это значит для меня больше, чем вы можете представить. Я не исчез - я просто ищу новые смыслы и рефлексирую, чтобы вернуться к вам с чем-то действительно важным", - пояснил Александр.

В комментариях к его публикации фанаты начали активно спрашивать о его отношениях с Инной Белень, победительницей "Холостяка". В комментариях подписчики спрашивают, где Инна, как продвигаются их отношения и будет ли совместная книга.

"Где Инна?", "Кто тоже зашел почитать комментарии об Инне?", "Александр, дайте людям хотя бы немного информации, как дела с Инной?", "А как же совместная книга с Инной?" - комментируют подписчики, на что Александр пока не отреагировал.

Шоу "Холостяк" - последние новости

Как сообщал Главред, победительница 13-го сезона шоу "Холостяк" Инна Белень поделилась, что после проекта не живет вместе с Александром Тереном, но они состоят в отношениях.

Однако недавно Инна Белень намекнула, что после завершения реалити отношения с Александром Будько не сохранились.

Кроме этого, украинский ведущий Слава Демин рассказал о неудачной попытке пригласить на свидание одну из участниц "Холостяка". Девушка отказала ему, объяснив, что уже состоит в отношениях, и предложила лишь дружбу. Имя девушки не раскрыто, но есть предположение, что это могла быть Настя Анисимова.

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Кто такой Александр "Терен" Будько Александру Будько 28 лет. И его имя хорошо знают не только в Украине, но и в мире. 24 февраля 2022 года он пошел добровольцем защищать страну. А через полгода стал командиром взвода 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатская Сечь" с позывным "Терен". Тяжелое ранение, потеря обеих конечностей, протезирование и сложная реабилитация не остановили Терена на пути к своим мечтам. По данным СТБ, мужчина ведет активный образ жизни, занимается развитием инклюзии в Украине и оказывает помощь в социализации ветеранов после возвращения с фронта. Это одни из целей деятельности Терена. Призер международных соревнований "Игры Непокоренных". Соавтор и ведущий YouTube-проекта "Отвал ног или All инклюзив". Автор линейки лимитированных украшений "Цвет Терена" и соавтор дроп футболок "Железные люди". Он танцевал с балетом на сцене в Калифорнии. Ему аплодировали Канны. О нем сняли фильм Первый ряд (Front Row), продюсером которого выступила американская звезда Сара Джессика Паркер.

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