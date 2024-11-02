Футболист Андрей Пятов разводится с женой после 19 лет брака

Заявление на развод было зарегистрировано 28 октября.

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Юлия и Андрей Пятовы разводятся / Коллаж Главред, фото Instagram/piatova

Бывший голкипер донецкого "Шахтера" Андрей Пятов и его жена Юлия разводятся после 19 лет брака.

Об этом свидетельствует запись в "Состоянии рассмотрения дела" на сайте Печерского районного суда города Киева.

Согласно записи, заявление на развод было зарегистрировано 28 октября. В графе "истец" указана Юлия, то есть именно жена футболиста подала в суд на развод.

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Между тем, на своей странице в Instagram, Юлия только лишь 4 месяца назад писала о посты, посвященные супругу и их семейной жизни. "Сегодня у нас с тобой 19 лет, 19 лет как мы официально стали мужем и женой, стали семьей, и уже через месяц после свадьбы мы узнали, что нас станет трое. И вот Дарии уже 18 и у нас четверо детей. И мы вместе больно падали и высоко летали-все вместе, потому что мы семья", - писала тогда Юлия.

Юлия Пятова о браке и семье / Фото Instagram/piatova

Причина развода пары пока неизвестна. Кстати, супруги никак не комментировали свой разрыв.

Кто такой Андрей Пятов Андрей Пятов - украинский футболист, именитый вратарь. Бывший капитан национальной сборной Украины. Участник трёх чемпионатов Европы и чемпионата мира 2006. Заслуженный мастер спорта Украины. Отец четверых детей.

Пара воспитывает четверых детей.

Заявление находится в Печерском суде / Скриншот court.gov.ua

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