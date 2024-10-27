Короткая призналась, кто стал инициатором развода: Бедняков не смог промолчать

Настя Короткая рассказала, какими будут отношения бывших супругов после развода.

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Бедняков развелся с женой - Настя Короткая прокомментировала развод / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Украинский шоумен Андрей Бедняков объявил, что после 16 лет вместе и рождения двух детей завершает отношения с Анастасией Короткой. В "прощальном" посте в социальных сетях он перечислил множество трогательных мелочей, за которые благодарен уже бывшей супруге.

В ответ Короткая опубликовала в Instagram свое любимое фото с шоуменом и призналась, что именно она была инициатором разрыва. Также Настя отметила, что она разошлась с Андреем не по причине вранья или чьей-то неверности - все произошло мирно, с большим уважением друг к другу.

"Проходим этот тяжелый и дискомфортный процесс расставания максимально комфортно, как взрослые, уважающие друг друга люди. Без ссор, скандалов и обвинений! Без поливания грязью друг друга... Это было мое решение, и оно далось очень тяжело! Никто никого не предавал, не обманывал, мы наоборот стараемся максимально быть честными друг с другом, именно поэтому и было принято такое решение!" - пишет артистка.

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При этом она отметила, что завершаются только ее романтические отношения с Бедняковым: даже после расставания они остаются "не просто друзьями, а близкими и родными людьми" - для детей и для себя.

Андрей Бедняков не смог оставить откровения бывшей возлюбленной без внимания. Под ее постом он оставил шуточный комментарий, в котором впрочем, ощущалось очень много тепла к Насте Короткой: "Хоть бы твой следующий постоянно храпел, был некрасивый и с маленьким [достоинством]! Хотя... два таких подряд - это уже перебор. Я рядом. Что бы не произошло".

Бедняков развелся с женой - Настя Короткая прокомментировала развод / instagram.com/nastyakorotkaya

Кто такой Андрей Бедняков Андрей Бедняков - украинский актёр и телеведущий, наиболее известный как ведущий программы о путешествиях "Орёл и решка" и вокального шоу талантов "X-Фактор". С начала военного вторжения России в Украину, встал на сторону Украины и активно поддерживал ее социальных сетях. Беднякову запрещён въезд на территорию России сроком на 50 лет.

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