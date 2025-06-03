Кратко:
- Как выглядит больной Филипп Киркоров
- В каком шоу он появится
Певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину и который сильно болен и лежит в больнице, появится в новом российском шоу.
Об этом пишут российские пропагандистские СМИ. По информации медиа, путинист примет участие в непредсказуемом музыкальном шоу "Поймай меня, если сможешь" на главном рупоре пропаганды - телеканале "Россия". Они также опубликовали кадры, где видно, как выглядит Киркоров.
Между тем, похоже, что шоу снималось до того, как путинист попал в больницу и появились странные новости о его здоровье.
2 июня исполнитель вышел на связь с поклонниками — он вспомнил отца путчиста и украинофоба Бедроса Киркорова, которому в этот день могло бы исполниться 93 года.
"Ровно год назад, 2 июня 2024-го, мы отмечали 92 года папы. Первый раз в жизни встречаю лето без этого праздника. Пустота. Грусть. Боль. Папа…" — написал путинист в своем Instagram.
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Филипп Киркоров - последние новости по теме
Ранее Главред сообщил о том, что российский врач Андрей Звонков поделился, что певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, сбросил вес из-за болезней.
Накануне российский журналист и ведущий Отар Кушанашвили побеспокоился за состояние здоровья певца Филиппа Киркорова, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину.
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Кто такой Филипп Киркоров?
Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.
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