Лорак смачно оскандалилась фальшивым и слабым пением

Когда-то украинская певица, а сейчас предательница Украины Ани Лорак, которая молчит о страшном террористическом вторжении РФ в Украину и живет в стране-оккупанте, опозорилась во время живого выступления.
Выступая на одном из мероприятий в Москве, певица пыталась попадать в ноты, но ей это не удавалось. Соответствующим видео поделился пропагандистский Instagram-канал Showbusiness24.
видео дня
В комментариях подписчики страницы не стали церемониться и написали, что легко петь в студии и под фонограмму, когда "дотягивают" инженеры. Когда же дело касается живого выступления, она ничего не может.
Кто такая Ани Лорак
Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Отметим, ранее украинская олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева рассказала про трагедию с кумой Ани Лорак. Много лет они были близкими подругами, но теперь спортсменка разочарована продажностью Каролины Куек.
А также стало известно, что Ани Лорак прервала траур по своему отцу ради вечеринки. Певица без намека на скорбь заявилась на День рождения певца-путиниста Филиппа Киркорова.
Вас также может заинтересовать:
- "Спасибо за помощь и доверие": предательница Ани Лорак задонатила для ВСУ - волонтер
- Бойфренд Лорак уже мучается в террористической Москве
- "Пародия" : предательница Ани Лорак жестко опозорилась на сцене
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред