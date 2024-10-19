Лорак смачно оскандалилась фальшивым и слабым пением

Предательница Украины Ани Лорак позорно выступила на одной из сцен в России.

https://glavred.info/starnews/lorak-smachno-oskandalilas-falshivym-i-slabym-peniem-10606781.html Ссылка скопирована

Ани Лорак не попала в ноты/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak/

Когда-то украинская певица, а сейчас предательница Украины Ани Лорак, которая молчит о страшном террористическом вторжении РФ в Украину и живет в стране-оккупанте, опозорилась во время живого выступления.

Выступая на одном из мероприятий в Москве, певица пыталась попадать в ноты, но ей это не удавалось. Соответствующим видео поделился пропагандистский Instagram-канал Showbusiness24.

В комментариях подписчики страницы не стали церемониться и написали, что легко петь в студии и под фонограмму, когда "дотягивают" инженеры. Когда же дело касается живого выступления, она ничего не может.

Кто такая Ани Лорак Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, ранее украинская олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева рассказала про трагедию с кумой Ани Лорак. Много лет они были близкими подругами, но теперь спортсменка разочарована продажностью Каролины Куек.

А также стало известно, что Ани Лорак прервала траур по своему отцу ради вечеринки. Певица без намека на скорбь заявилась на День рождения певца-путиниста Филиппа Киркорова.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред