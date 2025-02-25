Победительницу "Холостяка" заподозрили в романе с известным певцом

Кратко:
- С кем провела время Инна Белень
- Что подумали поклонники пары
Победительницу популярного украинского шоу "Холостяк" Инну Белень, которая недавно подтвердила расставание с ветераном Александром Тереном, заподозрили в новом романе с популярным украинским певцом.
Как пишет ТСН, на днях бывший участник группы "ДіО.фільми" Вадим Олейник опубликовал странное фото. На фоне заснеженного строения в лесу, парочка позировала вместе. Сама Белень стояла завернувшись в плед.
Олейник, подписывая фото, пожелал хороших выходных и отметил Белень, добавив смайлик с сердечками.
Фоловеры сразу начали подозревать пару в романе. В комментариях под фото пользователи писали, что Инна и Вадим вместе выглядят хорошо. Более того, им даже начали желать счастья и страстной любви.
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Как сообщал Главред, победительница 13-го сезона шоу "Холостяк" Инна Белень делилась, что после проекта не жила вместе с Александром Тереном, но они на тот момент состояли в отношениях.
Кроме этого, украинский ведущий Слава Демин рассказал о неудачной попытке пригласить на свидание одну из участниц "Холостяка". Девушка отказала ему, объяснив, что уже состоит в отношениях, и предложила лишь дружбу. Имя девушки не раскрыто, но есть предположение, что это могла быть Настя Анисимова.
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