"Почти мертв": тяжелобольной Оззи Озборн ошарашил признанием

Оказалось, что в течение последних пяти лет, он перенес 7 операций.

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Оззи Осборн рассказал о своем здоровье / Коллаж Главред, фото Instagram/ozzyosbourne

Звезда рок-н-ролла Оззи Осборн раскрыл настоящую причину, по которой он не может гастролировать, и это не из-за его диагноза болезни Паркинсона.

Как пишет The Daily Mail, недавно Осборн пошутил: "Я почти, черт возьми, умер!", когда он рассказал о своих проблемах со здоровьем и осложнении, которое доставляет ему больше всего проблем.

Оказалось, что в течение последних пяти лет, он перенес 7 операций, включая операцию на позвоночнике в сентябре 2023 года, и, как сообщается, борется с болезнью Паркинсона с 2003 года.

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Звезда также признался, что он ни о чем не жалеет и ничего не стал бы менять в своей жизни.

Кто такой Оззи Осборн Оззи Осборн - британский рок-певец, музыкант, один из основателей и участник группы Black Sabbath, оказавшей значительное влияние на появление таких музыкальных стилей, как хард-рок и хеви-метал. Успешность его карьеры и популярность принесли ему неофициальный титул "Крёстного отца хеви-метала".

Он рассказал, что его жена Шэрон как-то спросила его, что бы он изменил в своей жизни. И он признался, что нет, поскольку он "отлично провел время".

Тем временем проблемы со здоровьем Оззи задержали переезд семьи обратно в Англию.

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