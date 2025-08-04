"Родина проклянет": Дмитрий Гордон засветился с предательницей Таисией Повалий

Поклонники удивились поступком Гордона и высказали свое мнение.

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Таисия Повалий - где сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Дмитрий Гордон, Таисия Повалий

Кратко:

Дмитрий Гордон показал архивное фото с Повалий

Что о ней написали украинцы

Украинский известный журналист и ведущий Дмитрий Гордон показал новое архивное фото, на котором позировал вместе с предательницей Украины Таисией Повалий, которая живет в стране-оккупанте РФ и поддерживает политику диктатора Путина.

На своей странице в Instagram Гордон не только опубликовал снимок, но и оставил подпись к нему.

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"1996 год, еще не "золотой голос Украины", еще не предательница, но уже и не начинающая, а набирающая популярность Таисия Повалий. Пройдет много лет, и за измену Родина ее проклянет", - написал Дмитрий.

Дмитрий Гордон с Таисией Повалий / фото: скрин instagram.com, Дмитрий Гордон

Подписчики журналиста не упустили возможность и написали множество негативных комментариев в сторону Повалий.

"Чудовище, еще тогда в человеческом облике",

"Мэрилин Монро курильщика",

"Предательница и запроданка, а выбор у нее был…",

"Тьфу на нее 3 раза", - отметили украинцы.

Комментарии к публикации Гордона / фото: скрин instagram.com, Дмитрий Гордон

Критика Таисии Повалий

Евгений Рыбчинский сообщил, что запретил предательнице Таисии Повалий петь песни, которые он для нее написал. Также он раскритиковал позицию певицы и признался, что видел ее последний раз в 2013 году.

"Она действительно для Украины абсолютно является живым трупом. Ну а если так произошло, то это нужно принять и избавиться. Вы же мусор из дома выносите? Надо и это вынести", – высказался Рыбчинский.

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Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, предательница Ани Лорак старается спасти свой концерт в Сочи, билеты плохо продаются, а друзья запроданки рассказали, что она очень расстроена. Оказывается, Лорак думала, что зрители по ней соскучились, поэтому ожидала солд-аут, но что-то пошло не так.

А также Анастасия Стоцкая, которая родом из Украины, но продолжает развлекать россиян и молчит о войне в родной стране, отправилась на отдых. На своей странице в соцсетях предательница уточнила, что находится на Мальдивах, также на одном из снимков показалась и дочь певицы Вера.

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О персоне: Таисия Повалий Таисия Повалий - советская и российская певица. Бывшая народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году), народная артистка Ингушетии (2012). С 2012 по 2014 год — народный депутат Украины от "Партии регионов". С сентября 2022 года находится под санкциями Украины, сообщает "Википедия".

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