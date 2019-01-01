"Невероятно красива": Светлана Лобода восхитила завораживающим новогодним фото

Светлана Лобода похвасталась завораживающим новогодним снимком / instagram.com/lobodaofficial

Известная украинская певица Светлана Лобода незадолго до наступления Нового года-2019 опубликовала фотографию, на которой запечатлена с бенгальскими огнями.

Исполнительница разместила снимок на своей странице в Instagram и поделилась, что готова к новому году.

На снимке артистка запечатлена с распущенными волосами, она держит в руке две палочки с зажженным бенгальским огнем.

Фото получилось завораживающим, за 21 час оно собрало почти 100 тысяч лайков. Снимок похвалили ряд интернет-пользователей.

"О Боже, ты невероятно красива", — написал iadryshnikovi. "Ты такая сексуальная, что не могу даже", — считает a___f___pp. "Шикарная", — поделилась мнением vladadocheva.

Напомним, в мае 2018 года появилась информация, что Светлана Лобода во второй раз стала мамой. СМИ писали, что отец ребенка — солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн. Позже певицу госпитализировали из-за проблем с почками, ей сделали экстренную операцию.