Лобода на росТВ рассказала о своих проблемах со здоровьем и операции

Светлана Лобода / Instagram.com/lobodaofficial/

Украинская поп-певица Светлана Лобода, в последнее время известная скандалами из-за гастролей РФ, в интервью для российского федерального канала детально рассказала о перенесенной недавно операции.

По словам певицы, заметные проблемы со здоровьем у нее начались в середине октября. В свой день рождения 18 октября Лобода проводила репетиции сложного танцевального номера и упала, после чего попала в травматологию с повреждением ноги.

Далее Лобода рассказала о том, что есть пришлось посещать врачей в трех больницы перед тем, как ей поставили правильный диагноз. Как оказалось, причиной серьезного недомогания стали камневые отложения в почках, которые перекрыли мочеточники. По словам врачей, такая ситуация могла привести к полному отказу почечной системы, поэтому певице провели немедленную экстренную операцию.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Светлану Лободу забрал из больницы солист легендарной рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн. СМИ приписывают им роман, а также утверждают, что именно немецкий музыкант стал отцом второй дочери певицы.