Обессиленная под капельницей: Светлана Лобода показала первое фото после операции

Светлана Лобода испугала фанатов фото из больницы / https://www.instagram.com/lobodaofficial/

Украинская певица Светлана Лобода, которую прооперировали в московской больнице, впервые после произошедшего обратилась к поклонникам.

На своей странице в Instagram она выставила фото из больничной палаты: певица лежит под капельницей, выглядит она обессиленной.

"Мои дорогие... Пишу и плачу от боли и обиды. Все, что со мной произошло за последние дни, причинило много боли и разрушило наши планы на встречу. Я так ждала этих концертов", - призналась Лобода.

Артистка рассказала, что у нее не было выбора – операцию нужно было проводить срочно, однако сейчас она уже приходит в себя.

"Беда всегда приходит неожиданно и меняет все. Маленький камушек стал краеугольным. Мне потребовалась срочная операция. Врачи дали 3 минуты для принятия решения. У меня не было выбора... Вчера меня прооперировали. Я понемногу прихожу в себя", - порадовала поклонников певица.

Ранее стало известно, что Светлана Лобода из-за операции перенесла концерты: названы даты.