Обессиленная под капельницей: Светлана Лобода показала первое фото после операции

25 октября 2018, 16:02

Певица призналась, что хирургическое вмешательство было необходимо.

Светлана Лобода
Светлана Лобода испугала фанатов фото из больницы / https://www.instagram.com/lobodaofficial/

Украинская певица Светлана Лобода, которую прооперировали в московской больнице, впервые после произошедшего обратилась к поклонникам.

На своей странице в Instagram она выставила фото из больничной палаты: певица лежит под капельницей, выглядит она обессиленной.

"Мои дорогие... Пишу и плачу от боли и обиды. Все, что со мной произошло за последние дни, причинило много боли и разрушило наши планы на встречу. Я так ждала этих концертов", - призналась Лобода.

Артистка рассказала, что у нее не было выбора – операцию нужно было проводить срочно, однако сейчас она уже приходит в себя.

"Беда всегда приходит неожиданно и меняет все. Маленький камушек стал краеугольным. Мне потребовалась срочная операция. Врачи дали 3 минуты для принятия решения. У меня не было выбора... Вчера меня прооперировали. Я понемногу прихожу в себя", - порадовала поклонников певица.

Мои дорогие... Пишу и плачу от боли и обиды Все, что со мной произошло за последние дни, причинило много боли и разрушило наши планы на встречу. Я так ждала этих концертов. Последние полгода мы круглосуточно готовили наше шоу. я хотела порадовать вас, удивить, вдохновить, отдать вам все, что накопилось во мне - всю мою любовь, все мои песни! Но жизнь - непредсказуема. Беда всегда приходит неожиданно и меняет все. Маленький камушек стал краеугольным. Мне потребовалась срочная операция. Врачи дали 3 минуты для принятия решения. У меня не было выбора... Вчера меня прооперировали. Я понемногу прихожу в себя. Пока сложно поверить в происходящее. Но я - фаталист, а значит все так как должно быть. Я благодарю всех за поддержку и обещаю: мы еще споем! Наши партнеры, с большим трудом, нашли новые даты встречи: концерт запланированный к проведению 25 октября, переносится на 17 января 2019г. концерт запланированный к проведению 26 октября, переносится на 18 января 2019г. концерт, запланированный к проведению 28 октября, переносится на 20 января 2019г. если вы не сможете посетить наши концерты в январе, вы имеете возможность сдать билет. Все приобретенные билеты действительны на новые даты без обмена. Берегите себя и своих близких! Я обещаю скоро выйти на связь и поговорить с вами лично!

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Ранее стало известно, что Светлана Лобода из-за операции перенесла концерты: названы даты.

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Светлана Лобода
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