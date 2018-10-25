Светлана Лобода из-за операции перенесла концерты: названы даты

Светлана Лобода перенесла концерты из-за операции / instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода перенесла концерты из-за срочно проведенной операции на одной из почек.

Концерты, которые должны были состояться 25, 26 и 28 октября, перенесены на 17, 18 и 20 января 2019 года. Об этом сообщается на сайте Crocus City Hall.

Сообщается, что все купленные билеты на выступление звезды действительны на новые даты без обмена.

Напомним, Светлану Лободу увезли в больницу с репетиции нового шоу. Во время исполнения сложного танцевального номера она почувствовала резкую боль в спине и потеряла сознание.

Затем артистку прооперировали, и прописали строгий постельный режим на ближайшую неделю.