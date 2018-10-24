Светлану Лободу срочно прооперировали в московской больнице

Лобода, конь / Instagram

Известная своими постоянными гастролями в РФ и связанными с этим скандалами украинская поп-певица Светлана Лобода перенесла срочную операцию на одной из почек в Москве.

Соответствующее сообщение было опубликовано в Telegram-канал "Super". Согласно имеющимся данным, врачи предписали певице очень строгий постельный режим на ближайшую неделю. Соответственно, менеджмент Лободы перенес часть ее очередного гастрольного тура, назначенную на конец октября.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Лободу срочно госпитализировали в Москве с опасным расстройством. Позднее пресс-секретарь певицы рассказала о ее госпитализации.