Порошенко просят лишить Лободу звания Заслуженной артистки и гражданства Украины

Герои АТО требуют лишить Светлану Лободу звания Заслуженной артистки Украины и даже лишить ее гражданства.

31 января инвалиды АТО создали петицию на сайте президента Петра Порошенко.

"...Заслуженная артистка Украины Светлана Лобода 7 раз выступила на России только за новогодние праздники. Певица дважды пела на предновогодних "огоньках" телеканалов "Музыка первого" и "ТВЦ", а в саму новогоднюю ночь дала несколько концертов для российских олигархов в Майами". Заказчики Лободы - владелец "Crocus Group Араз Агаларов, который открыто продвигает идею пожизненного правления Путина и владелец "Бинбанка" Михаил Шишханов, который является племянником самого богатого по версии "Forbes" россиянина и одного из главных спонсоров войны на Донбассе Михаила Гуцериева. Согласно итогам года, украинские СМИ опубликовали информацию о финансовых успехах Светланы Лободы. Предательские гастроли принесли ей 1 200 000 долларов. И это не считая закрытых вечеринок российских олигархов. Из этих средств заслуженная артистка Украины не пожертвовала на отпор российской агрессии в зоне АТО ни копейки", — заявляет автор.

В итоге автор петиции требует лишить Лободу звания и даже гражданства.

"За измену и оскорбление украинского народа просим вас наказать Светлану Лободу, лишив ее почетных званий заслуженной артистки Украины и гражданки Украины", — говорится в петиции.

На данный момент собрано 1373 голосов из 25000 необходимых.

Напомним, Лобода на Новогодние и Рождественские праздники пела для российского бомонда.