"Голос страны-9": стала известна дата премьеры нового сезона проекта

"Голос страны-9" выйдет на экраны телевизоров 20 января / https://1plus1.ua

Девятый сезон проекта "Голос страны" выйдет на экраны 20 января в 21:00 на телеканале "1+1".

Звездными тренерами нового сезона, который пройдет под темой "Звезды среди нас", стали Тина Кароль, Потап, Monatik и Dan Balan.

Тина Кароль займет тренерское кресло в шестой раз, для Потапа это юбилейный – 5 сезон.

А вот для Monatik это первый опыт тренерства на взрослом "Голосе", также как и длямолдавского певца, композитора и музыканта Dan Balan.

Так, команда "Голоса страны" прослушала более 10 тысяч вокалистов со всей Украины, а также из стран-соседей и других. В результате на слепые прослушивания попали около 100 участников, которые имели возможность побороться за участие в проекте и место в команде одного из известных тренеров.

В этом сезоне телезрителей ждут нововведения. На панели кресел отныне есть кнопка "Блок", которая дает возможность тренерам один раз за сезон заблокировать одного из соперников.

Ранее стали известны имена всех тренеров проекта.