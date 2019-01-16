"Старик и его сиделка": Петросян увез молодую любовницу в Испанию

Евгений Петросян отдыхает в Испании с Брухуновой / https://www.instagram.com/petrosyanevgeny/

Российский юморист Евгений Петросян отправился на отдых в Барселону, Испания, со своей ассистенткой Татьяной Брухуновой, с которой ему приписывают роман.

73-летний юморист и 29-летняя девушка не появляются вместе на фото в Instagram, но побывали в одних и тех же заведениях, например, в местном ресторане Botafumeir, и сфотографировались на фоне достопримечательностей.

На одном фото Петросян сидит за столом, и широко улыбается, а сама Брухунова показала фото деликатесов.

Подписчики пары возмутились такой разницей в возрасте пары, считая, что они направились в Барселону на медовый месяц, и, не подбирая слова, высказали свое недовольство союзом юмориста и его ассистентки.

"Все, наверное, думают старик и его сиделка! Хотя у девочки личико дауна! Мне стыдно на это смотреть! Стыдно за Петросяна! А уж шлюшка молодая знает, что делает! С 78-летним стариком не радость в постели, да еще и запах тела старческий! Но ради бабла на что не пойдет современная русская девушка! Позор! Шал*ва и старый маразматик", "Господи, и не противно со стариком-то? Но главное деньги рулят", "Я Вас перестала уважать после Вашей связи с молодухой!", "Теперь Бурхунова будет ждать, когда этот престарелый Петросян умрет. Современным женщинам кроме богатства ничего не надо, они и за прапрадедушку выйдут...", - писали юзеры.

Напомним, Петроян и Степаненко решили развестись, супруга юмориста подала в суд Москвы иск о разделе совместно нажитого имущества.

Как сообщалось, Петросян нашел замену экс-супруге Елене Степаненко – 29-летнюю личную ассистентку Татьяну Брухунову, которую в СМИ прозвали "новой Степаненко".

Ранее любовница Петросяна пожаловалась на агрессию и ревность Степаненко.