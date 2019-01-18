"А где Пугачева?": Галкин обеспокоил фанатов одиноким фото

Фанаты обеспокоены отсутствием Пугачевой / Скриншот с instagram.com/maxgalkinru

Юморист и шоумен Максим Галкин показал селфи, под которым фанаты российской певицы Аллы Пугачевой забросали его вопросами о его жене.

На своей странице в Instagram артист под своим селфи рассказал о дне, проведенном с детьми – двойняшками Гарри и Лизой, но ни словом не обмолвился о Пугачевой.

"Погуляли с Гариком на славу: оценили коллекцию сосулек, покатались на санках, сыграли в прятки. На улице ветер и метель, но мы справились. Лизавета на французском", - подписал селфи артист.

Поклонники стали переживать – ведь артистка еще ни разу не появилась на публике, либо на фото в соцсети супруга после того, как едва не задохнулась на сьемках шоу.

"А мама где, почему только папа и папа?", "Где бабку потерял?", "Про маму не забывайте. А то только про детей. Где мама?", "А где Алла Борисовна Пугачева?", "Максим, а где Алла, мы ее давно не видели!", - писали обеспокоенные юзеры.

Ранее нумеролог назвала дату расставания Пугачевой с Галкиным.