Алла Пугачева едва не задохнулась на сьемках шоу

Пугачева вынуждена была прервать сьемки из-за аллергического приступа / Скриншот видео с youtube.com

Сьемки в развлекательном шоу "Сегодня вечером", посвященному композитору Игорю Николаеву, едва не закончились для легендарной российской певицы Аллы Пугачевой трагедией.

Сьемки происходили в "Останкино", там артистке внезапно стало плохо, она начала сильно кашлять и задыхаться, и пришлось остановить сьемки, передает "Собеседник".

Когда Пугачева прибыла в студию, у нее сразу же начало першить в горле. Она выпила стакан воды, пытаясь унять неприятный симптом, но тщетно. Когда артистка начала сильно кашлять, и у нее появились признаки удушья, она осознала, что у нее развивается аллергическая реакция и поспешила на выход из студии.

За кулисами Пугачева встретила "императрицу" российской эстрады Ирину Аллегрову, и пожаловалась ей на свое самочувствие. Вместе они выяснили, что причиной такой реакции организма стал искусственный снег.

Ранее нумеролог назвала дату расставания Пугачевой с Галкиным.